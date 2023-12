O jogo dos GORDOS X MAGROS terminou empatado, mas foi uma goleada de solidariedade

ANDRADINA – Um jogo com o intuito inteiramente social idealizado pela Rádio Metropole em parceria com a Secretaria de Esportes do Governo de Andradina foi realizado neste domingo no estádio Municipal.

O Vereador Prof Luzimar abriu o placar para os magros com categoria deixando o zagueiro na saudade ainda no primeiro tempo e no segundo tempo a equipe dos gordos contou com alguns reforços e um magro disfarçado de gordo Samora anotou o gol de empate numa bela triangulação familiar entre Pai e Filho Garapa e Garapinha.

O jogo teve cunho social, com a arrecadação de brinquedos para as crianças e contou ainda com a participação do Rotary nessa ação. O evento foi transmitido pela FCwebtv no YouTube e pela página Fabrício Carvalho Oficial no Facebook. O Secretário de Esportes, Careca, e a Vereadora Eloa Pessoa se fizeram presentes no estádio municipal de Andradina que contou com um bom público para acompanhar esse memorável jogo.

Secom/Prefeitura