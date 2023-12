Acidente com van escolar mata duas pessoas e faz 13 vítimas na região de Votuporanga

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, transporte levava alunos da Etec, na manhã desta quarta-feira (13), na rodovia Péricles Benini

VOTUPORANGA – Um acidente grave envolvendo uma van escolar com alunos da Escola Técnica do Estado de São Paulo (Etec) matou duas adolescentes e fez ao menos 13 vítimas, na manhã desta quarta-feira (13), na rodovia Péricles Benini, entre Cardoso e Votuporanga, no interior de São Paulo.

Segundo informações preliminares apuradas com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe a dinâmica do acidente, mas o motorista teria tentado uma ultrapassagem, o veículo capotou e algumas vítimas foram esmagadas.

De acordo com o boletim divulgado pela Santa Casa de Votuporanga, cinco vítimas, de 16, 18, 19, 21 e 28 anos de idade estão internadas na unidade. Os bombeiros informaram que, durante o resgate, uma estudante foi entubada; ela e mais dois pacientes estão em estado gravíssimo.

Outras vítimas teriam sido encaminhadas para a Santa Casa de Cardoso.

Os corpos de Taísa Fernanda Teixeira Lauer Ribeiro, de 27 anos, e Yasmin Padilha de Lima, de 17 anos, foram levados ao Instituto Médico Legal (IML). Yasmin cursava o técnico em administração integrado do ensino médio, na Etec, e se formaria neste ano. O corpo dela será velado em Cardoso, no velório municipal. O enterro será amanhã (14), às 9h.

A van levava alunos da Etec e outras instituições, além de trabalhadores que moram em Cardoso, mas que atuam em Votuporanga.

Nesta tarde, o Centro Paula Souza divulgou uma nota de pesar e solidariedade aos alunos:

O Centro Paula Souza lamenta o acidente ocorrido nesta manhã (13) com uma van da Prefeitura de Cardoso, entre o município vizinho e Votuporanga. A direção da Etec de Votuporanga presta assistência às famílias das alunas e do funcionário que estavam no veículo e acompanha o caso junto às autoridades. Uma estudante da unidade faleceu. Outras duas estão internadas e um funcionário da escola está em observação. Solidária com familiares e amigos, a direção da Etec suspendeu suas atividades.

Fonte: sbtinterior