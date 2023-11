Nadadora andradinense Bia Rosa é a grande campeã Paulista dos 200m borboleta 2023

AMERICANA – A nadadora andradinense Ana Beatriz de Paula Rosa, a “Bia Rosa”, de 15 anos, foi uma gigante no Campeonato Paulista Juvenil de Verão que foi realizado no Centro Cívico, na cidade de Americana nesse último final de semana.

No campeonato promovido pela Federação Aquática Paulista, participaram 342 atletas de 47 clubes tradicionais do Estado, entre eles o E.C.Pinheiros , SESI, Centro Olímpico, Paineiras do Morumbi, Unisanta, ABDA de Bauru, Corinthians, entre outros.

Ana Beatriz se consagrou como uma das melhores nadadoras da sua categoria no país, sendo a grande campeã dos 200m Borboleta numa prova emocionante, e marcou o expressivo tempo de 2’24″35, melhorando cinco segundos da sua antiga marca. Ela ainda foi vice campeã nos 400m medley, bronze nos 100m borboleta e bronze também no revezamento 4×50 medley misto. Ela marcou mais de 60 pontos no Campeonato e ajudou a equipe Corinthiana conquistar o título de vice-campeã do estado.

Revelada nas escolinhas de base em Andradina com todo suporte do ATC, Prefeitura Municipal e Associação dos Pais da Natação, ela atualmente é atleta do Sport Clube Corinthians Paulista do Parque São Jorge.

Segundo o secretário de Esportes, Professor Careca, que acompanhou a atleta, foi um resultado espetacular para a natação andradinense e isso lhe dará mais confiança para enfrentar sua última competição desse ano, o Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão que será realizado em Rio Preto em dezembro desse ano.

“Agradecimentos ao ATC, Prefeitura Municipal, Associação dos pais e a todos que deram suporte para que a Bia chegasse a esse nível de natação”, disse.

Secom/Prefeitura