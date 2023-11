TOR prende mulher em ônibus com 37 pacotes de Skank

ARAÇATUBA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã da última sexta-feira(17/11/23), uma mulher em um ônibus acusada de tráfico de entorpecentes, após flagra-la com 37 pacotes de droga conhecida como Skunk (supera maconha). Conduzida até a Central de Flagrantes de Araçatuba, a infratora foi indiciada e permaneceu presa, à disposição da justiça. A droga foi apreendida.

A prisão da acusada aconteceu quando policiais do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordaram um ônibus de transporte Interestadual com 28 passageiros, no km 536 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), região de Araçatuba.

E após observar um exagerado nervosismo de uma passageira, sua bagagem foi vistoriada, sendo localizados 37 pacotes de droga conhecida como Skunk (supera maconha). A passageira recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Em relato informal, ela alegou que recebeu a droga em Campo Grande/MS, entregaria em Uberlândia/MG e receberia a quantia de R$ 2 mil pelo serviço.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Araçatuba, onde a infratora foi indiciada e permaneceu presa, à disposição da justiça. O entorpecente foi apreendido pela Polícia Civil.

SUPER MARCONHA

Skunk ou supermaconha é uma droga ilícita, ou seja, uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central. O skunk é produzido a partir de uma espécie de cannabis sativa hibrida, ou seja, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero (Cannabis sativa, Cannabis indica e Canabis ruderalis), cultivada de forma diferente, com o objetivo de obter uma concentração maior de THC (tetrahidrocannabinol), substância ativa com poder narcótico presente nas plantas desse gênero. O skunk foi desenvolvido em laboratórios holandeses, mas a disseminação das sementes pelo mundo, inclusive vendidas pela internet, é preocupante.

Cultivada em condições especiais de temperatura, luminosidade e umidade, geralmente em estufas, com técnicas do sistema hidropônico, a planta desenvolve-se com maior rapidez e ocupa menos espaço. Enquanto uma planta da espécie de cannabis sativa comum mede cerca de 1,8 m, a planta cultivada nessas condições alcança apenas 30 cm. Como resultado, enquanto em uma espécie de cannabis sativa comum a concentração de THC é de 2,5%, no skunk pode chegar a 17,5%. (com Wilkpedia)