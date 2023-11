Por não aceitar o fim do matrimônio, homem ateou fogo na ex-esposa e na própria filha

SÃO PAULO – Um indivíduo de 50 anos ateou fogo ao corpo da ex-mulher, de 31 anos, devido à sua incapacidade de aceitar o término do matrimônio.

Após nove anos de união, ela optou por encerrar o relacionamento. O casal tem uma filha de seis anos, que também ficou ferida no incidente.

Recentemente, a vítima iniciou um novo relacionamento. No dia do crime, conforme relatos de amigos, a mulher dirigiu-se ao apartamento do ex-marido, localizado, na Zona Norte de São Paulo, após o homem informar que a nova carteira de habilitação dela havia chegado à residência.

Além de buscar o documento que supostamente havia chegado, a mulher planejava visitar a filha. Durante a sua estada no apartamento, o homem colocou fogo na ex-mulher, despejando uma substância inflamável sobre ela.

Infelizmente, a filha do casal também ficou ferida durante o ataque cruel.

A polícia militar foi chamada para intervir, entretanto, o agressor já havia fugido do local. Mãe e filha foram encaminhadas para unidades de saúde, com ferimentos graves provocados pelas chamas.

A Delegacia da Mulher registrou o caso como tentativa de homicídio, incêndio e violência doméstica. As autoridades policiais estão em busca do agressor. Não se tem notícias se os investigadores já conseguiram pistas do paradeiro do autor do ataque.

Não há informações sobre o atual estado de saúde de mãe e filha. O caso aconteceu na última sexta-feira (17).