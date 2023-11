Quem é o prefeito de cidade de Goiás suspeito de invadir casa de ex com carro e atacar a ela e o atual namorado a tiros

IPORÁ/GO – O prefeito do município de Iporá, localizado no interior do estado de Goiás, Naçoitan Araújo Leite, é alvo de suspeitas relacionadas à invasão, destruição da residência de sua ex-companheira e disparos múltiplos no local usando sua caminhonete.

De acordo com informações da Polícia Civil, o chefe do executivo municipal teria efetuado 15 tiros dentro da propriedade antes de empreender fuga. As autoridades policiais estão em busca do prefeito.

Conforme relato da Polícia Civil, Naçoitan teria se separado de sua esposa aproximadamente dois meses antes do incidente. Incapaz de aceitar o término do relacionamento, ele utilizou sua caminhonete para danificar o portão e invadir a residência.

Na ocasião, a ex-companheira e seu atual namorado estavam presentes, permanecendo no quarto e escapando ilesos. Ainda de acordo com as informações da polícia, o prefeito tentou adentrar ao recinto, disparando 15 vezes antes de evadir-se.

A equipe de reportagem do portal G1, buscou contato com o prefeito por meio de mensagens, solicitando uma declaração a respeito das acusações, porém, obteve respostas.

Em comunicado, a Polícia Civil de Goiás, está atualmente conduzindo as investigações relacionadas ao caso e que “todas as providências iniciais cabíveis já foram adotadas. O delegado responsável pelo caso, Bruno de Paula, vai se pronunciar a respeito após a conclusão das investigações.”

A polícia não revelou o nome da ex do prefeito e do atual namorado dela. Até o momento o paradeiro do atirador não foi descoberto. As diligências estão sendo realizadas na tentativa de localizar o administrador do município de Iporá.