Casa das Lâmpadas ofereceu churrasco de confraternização aos profissionais da área

ANDRADINA – Os proprietários da Casa das Lâmpadas ofereceu no último dia 11, no clube Fliper Eventos, localizado no bairro Santa Cecília, um churrasco de confraternização para os profissionais ligados ao da construção civil, notadamente os do setor elétrico, hidráulico e de manutenção residencial em geral. Colaboradores e alguns clientes cativos também estivberam presentes.

Quem compareceu teve direito a uma suculenta P.A. (costela), assada pelo amigo Alemão Coimbra, acompanhada de arroz, linguiça, cerveja estupidamente gelada, refrigerantes e sucos Life. Um banho de piscina acabou rolando para parte dos colaboradores presentes.

9 ANOS DE SUCESSO

A Casa das Lâmpadas completou nesse mês de novembro de 2023, 9 anos de pleno funcionamento e em franca expansão em suas vendas, consolidando-se cada vez mais forte no comércio andradinense. Esse ja foi o terceiro ano sem a presença de seu grande idealizador, Roberto Sereno, o “Betinho”, vítima de Covid.

Gislaine Sereno segue agora firme e forte no propósito de vida de seu finado esposo e com um time de primeira grandeza vem tocando com sucesso o empreendimento, marcando presença constante em centenas de obras pela cidade de Andradina e região.

TRAJETÓRIA DE SUCESSO

Instalada por dois anos a 100 metros de onde se encontra atualmente, a Casa das Lâmpadas funcionou no cruzamento das ruas Bandeirantes com Espírito Santo e, graças ao crescimento das vendas e a necessidade de ocupar um espaço maior para oferecer maior variedade e qualidade dos produtos, o comerciante Betinho Sereno sonhou alto e acabou ocupando o espaço que era de um antigo comércio do mesmo ramo no atual endereço, na mesma rua Bandeirantes, porém, esquina da rua Santa Catarina.