Estudantes da Rede Municipal estão disputando os JEMEF

ANDRADINA – Nesta segunda (21) foi a realizada na EMEF “Josepha de Jesus Carreira” a abertura dos Jogos Escolares do Ensino Fundamental (JEMEF) que acontecerão de 21 de novembro a 08 de dezembro de 2023. Esses jogos, tradicionais na rede municipal de Educação, representam também a culminância dos projetos de ACD, Atividades Curriculares Desportivas, oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação durante todo o ano letivo.



O JEMEF conta com as modalidades esportivas de futsal masculino e feminino, handebol masculino e feminino, queimada mista, além dos jogos de tabuleiros: xadrez para 4ºs e 5ºs anos, damas para 1º ao 3º ano e dominó para Educação Infantil, Pré I e Pré II.



Para a Secretária Municipal de Educação, Estela Goda, a realização dos jogos é importante para o desenvolvimento integral e social dos alunos, sendo uma oportunidade para as crianças desenvolverem autonomia e colaboração diante dos desafios, derrotas e vitórias.



O subsecretário de Educação Kleberson Santos, um professor de Educação Física e um entusiasta dos esportes, acredita que a finalização do ano letivo com a realização dos jogos coroa o trabalho dos professores de Educação Física e a dedicação dos alunos após um ano de treinamento.

Secom/Prefeitura