Enfermeira detida por furto de medicamentos em hopsital de Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar deteve na tarde de quarta-feira, feriado do dia 15 (Proclamação da República), uma enfermeira acusada de furtar medicamentos de venda proibida e de uso hospitalar de dentro do hospital José Fortuna, em Castilho. Ela e um homem morador de Três Lagoas/MS foram apresentados no plantão policial de Andradina, onde a enfermeira foi indiciada por Furto Qualificado e o indivíduo por Receptação, sendo ambos liberados ao término do do boletim de ocorrência. Os medicamentos foram devolvidos ao hosital.

A detenção da enfermeira aconteceu quando policiais militares de Castilho, de serviço na modalidade Atividade Delegada, avistaram uma motocicleta Honda Twister, na cor prata, ocupada por duas pessoas, sendo a condutora do sexo feminino e o passageiro do sexo masculino que, ao notar a viatura, demonstraram extremo nervosismo, sendo ambos abordados.

Na mochila do passageiro, de 32 anos, morador de Três Lagoas/MS, os policiais localizaram diversos frascos e ampolas de medicamentos de venda proibida e de uso hospitalar.

Questionado sobre os medicamentos, o indivíduo informou que os medicamentos lhe foram doados por sua colega de profissão, enfermeira, moradora de Castilho, que trabalha no Hospital e Maternidade José Fortuna, naquela cidade.

Indagada sobre essas informações, a condutora da motocicleta, declarou ter sido contratada pelo indivíduo para lhe trazer de Três Lagoas/MS até Castilho/SP, tendo cobrado pela viagem R$ 30,00.

Os policiais foram até o Hospital e apresentaram os medicamentos para a equipe de enfermagem de serviço, que os reconheceu como pertencentes àquela Unidade de saúde pelo código de barras.

Em seguida os policiais militares foram até a residência da enfermeira citada pelo abordado. Ela negou ter feito a entrega da medicação, mas admitiu que ele esteve em sua residência, em visita.

Diante da suspeita, a ocorrência envolvendo a enfermeira e o treslagoense foi apresentada no plantão policial de Andradina, onde a enfermeira foi indiciada por furto qualificado e o indivíduo por receptação, sendo ambos liberados ao término do boletim de ocorrência.

O presidente do Hospital de Castilho esteve no plantão policial de Andradina e acompanhou o registro dos fatos, ficando responsável pela medicação, sendo 35 unidades, entre frascos e ampolas, para ser restituída ao estoque da Unidade hospitalar.