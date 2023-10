Polícia Civil prende pai, mãe e filho acusados de envolvimento em assassinato em Pirapozinho

CASTILHO – A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (26), E. O. S., 39 anos, A. A. S. O., 43 anos e M. H. A. S. O., 22 anos (pai, mãe e filho, respectivamente), os três suspeitos de envolvimento na execução de um homem, de 34 anos, no Jardim Natal Marrafon, em Pirapozinho (SP). O crime aconteceu no último sábado (21/10). A operação que efetuou as prisões foi comandada pelo delegado Genivaldo Alves dos Santos, com atuação de policiais de várias delegacias de Castilho e Andradina.

Segundo o delegado responsável pelas prisões, Genivaldo A. dos Santos, os três estavam foragidos e escondidos em um local próximo conhecido como “Fazendinha”, no Projeto Jupiá, assentamento rural na cidade de Castilho (SP), na região de Andradina (SP).

A ação da Polícia Civil foi em cumprimento a um mandado judicial de prisão temporária por 30 dias, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, para conclusão das investigações e posteriormente ser remetido à justiça.

O CRIME

A vítima foi assassinada com dois tiros na cabeça e um no braço, no meio da rua, na noite do último sábado (21). Ela até chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio doloso qualificado.

As investigações identificaram que o crime tem relação com uma tentativa de homicídio ocorrida há 15 dias.

“Há cerca de 15 dias tivemos uma tentativa de execução aqui no nosso município. Uma vítima acabou sobrevivendo, sendo baleada, inclusive, na cabeça, e, em decorrência dessa grave crime, um homicídio consumado. Uma pessoa acabou morrendo no bairro Natal Marrafon no último dia 21”, explicou o delegado Rafael Guerreiro Galvão, responsável pelo caso. “Conseguimos, como se diz no jargão policial, rachar o crime: elucidar com autoria e materialidade”, concluiu o delegado.

“Três pessoas aqui de Pirapozinho, sendo todas da mesma família, uma mulher e dois homens, mãe, filho e pai, prepararam toda essa dinâmica criminosa e mataram, executaram essa pessoa”, salientou Galvão.(com informações do G1/Presidente Prudente)