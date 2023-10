Pai e filho foram executados com pelo menos 7 tiros no Universitário

Dupla de capacete cometeu o crime em menos de 30 segundos e fugiu

CAMPO GRANDE/MS – Aparecido Donizete Martins 63 anos, e o filho, Naique Matheus Sotareli Martins, de 28 anos, foram executados em um bar na noite de quarta-feira (25), no bairro Universitário, em Campo Grande. Eles foram surpreendidos por dois homens que usavam capacete e cometeram o crime.

As vítimas estavam no bar conversando, quando a dupla de capacete se aproximou e disparou pelo menos setes vezes contra os homens, que morreram no local. Os atiradores fugiram em seguida.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas nada puderam fazer, pois os dois homens estavam sem sinais vitais.

A Polícia Militar isolou o local para os trabalhos das Polícia Civil e da Polícia Científica.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, Aparecido possuía passagens por homicídios, jogos de azar, ameaça, tráfico de drogas e por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Já o filho, tinha também por jogos de azar.

Conforme o boletim de ocorrência, Aparecido que era proprietário da conveniência e residia nos fundos do comércio. No momento dos fatos, a esposa dele estava no imóvel e escutou os barulhos de tiros. Quando saiu para ver o que estava acontecendo, encontrou o marido e o enteado já sem vida nas cadeiras.