Incêndio em canavial de usina mata cinco trabalhadores e deixa dois feridos

Responsáveis pela empresa prestadora de serviço disseram à PM que o fogo consumiu cerca de 400 hectares. Um dos feridos foi encaminhado a Goiânia; incêndio aconteceu em São Simão.

SÃO SIMÃO/GO – Um incêndio matou cinco trabalhadores e deixou dois feridos no canavial usado por uma usina em São Simão, no sudoeste goiano. Quatro morreram no local e um deles, no hospital. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar (PM), pelo Corpo de Bombeiros e pela própria empresa.



Em nota, a Aguapeí Agroenergia lamentou as mortes e disse que ainda não há informações efetivas do que causou o incêndio, mas que foi um acidente inesperado que, por conta de uma rajada de vento, se alastrou.

Uma das vítimas foi encaminhada para um hospital de Goiânia, mas morreu na manhã desta sexta-feira (20), segundo a empresa. A PM divulgou que, conforme informações do hospital local, este trabalhador teve mais de 90% do corpo queimado. Os outros feridos foram atendidos, medicados e liberados, segundo a PM.

O incêndio aconteceu na última quinta-feira (19). À PM, os responsáveis pela empresa prestadora de serviço no local, disseram que não sabiam ao certo a origem das chamas, mas que o fogo tomou conta de cerca de 400 hectares.