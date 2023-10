Grávida, mulher perde o controle e capota pick-up em Flórida Paulista

FLÓRIDA PAULISTA – Uma fisioterapeuta de Flórida Paulista sofreu um acidente no início da tarde de quinta-feira (19), na vicinal que liga ao Distrito de Indaiá do Aguapeí, próximo do Bairro Três Porteiras.

Momentos antes da postagem desta matéria, nossa reportagem falou com a vítima que é moradora do Indaiá.

