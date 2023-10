Jovem morre e outro fica ferido em ataque a tiros em Chapadão do Sul

Crime aconteceu na noite de ontem, na Rua Pitanga, no Bairro Espatódea

CHAPADAO DO SUL/MS – Um jovem morreu e o outro foi ferido a tiros na noite de ontem (11), na Rua Pitanga, no Bairro Espatódea, em Chapadão do Sul, distante 321 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Jovem Sul News, três rapazes conversavam na porta de casa, quando um homem chegou atirando. Dois jovens foram atingidos e um deles morreu no quintal da residência. O nome das vítimas não foi informado. Marcas de tiros ficaram na parede do imóvel. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

O rapaz baleado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal. Ele foi atingido no antebraço e perdeu muito sangue, mas não corre risco de morte. Além dos bombeiros, atenderam a ocorrência a PM (Polícia Militar), Polícia Civil e Polícia Técnica.