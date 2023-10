Centenas de pessoas comparecem ao almoço da Comunidade Santo Expedito

ANDRADINA – Centenas de pessoas compareceram no último domingo (08), a partir do meio dia, ao Almoço Beneficente em prol da Comunidade Santo Expedito, no bairro Santa Cecília, cuja renda será revertida para a continuidade das obras pastorais. Mais uma vez o público andradinense atendeu ao chamado para esta nobre causa. Pratos e talheres foram levados pelos presentes ao almoço.

No cardápio do dia constava arroz, feijão gordo, carne assada, linguiça e frango (coxa e sobrecoxa), porco no tacho, torresmo, farofa, creme de milho, dois tipos de saladas e, para beber, umas geladíssimas cerveja, refrigerante e água mineral. De sobremesa doces de leite pastoso e mamão ralado.

A adesão ao almoço foi de R$ 45,00. Crianças até 10 anos não pagaram. Mais uma vez os organizadores agradecem a todos que estiveram presentes ao evento e principalmente aqueles que, de forma direta, ou indireta, tornaram possível a realização de mais um almoço da Comunidade Santo Expedito, no bairro Santa Cecília.

SANTO EXPEDITO

Santo Expedito é muito popular no Brasil. Segundo a história, foi um soldado romano que se converteu ao cristianismo depois de sonhar que um corvo, representando espíritos do mal, lhe dizia a palavra “amanhã” e, em seguida, Expedito o pisoteou dizendo “hoje”. Ao acordar se converteu e, mais tarde, se tornou o santo das causas urgentes.