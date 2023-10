Colisão entre veículos e moto deixa 4 mortos em Guaraci

GUARACI – Um acidente de trânsito de grande gravidade ocorrido na rodovia Armando Sales de Oliveira, em Guaraci, na região Noroeste Paulista, matou quatro pessoas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o incidente ocorreu quando o condutor de uma VW/Saveiro colidiu frontalmente com um Honda/Civic. O motorista da Saveiro ficou preso nas ferragens e infelizmente não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

No veículo Civic estavam o motorista, sua esposa e as duas filhas do casal. Tragicamente, apenas uma das crianças sobreviveu ao impacto. Ela foi resgatada e conduzida em estado grave ao Hospital de Barretos.

O acidente se deu em meio a condições climáticas adversas, com chuvas intensas no momento da colisão. As autoridades policiais estão investigando as circunstâncias exatas que levaram à tragédia.

Fonte: regiaonoroeste.com.br