Casal é preso acusado de tráfico de drogas no Quinta dos Castanheiras

ANDRADINA – A Polícia Civil de Andradina prendeu na quinta-feira (05), um casal formado pelo comerciante M. S. R., de 21 anos, com passagens policiais anteriores e uma adolescente de 17 anos, residente no loteamento Quinta dos Castanheiras, acusado de tráfico de entorpecente quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizando 18,7 gramas de crack, maconha, R$ 2.465,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão policial, ela foi apreendida na Fundação Casa e ele recolhido à cadeia de Penápolis. O material ilícito foi apreendido.

A prisão do adulto e apreensão da adolescente aconteceu após investigação realizada pela DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina, visando coibir o tráfico de drogas e receptação no município de Andradina, quando foram identificados seis possíveis pontos de venda de drogas, em relação aos quais obteve-se, perante à Justiça local, seis mandados de busca e apreensão domiciliares.

Foi deflagrada a atuação de campo na quinta-feira (05), quando as equipes rumaram para os endereços-alvos e conseguiram encontrar “crack” (18,7 gramas), maconha, (R$ 2.465,00 em dinheiro, celulares e um ar condicionado que havia sido, recentemente, furtado de um comércio na cidade de Andradina.

As diligências redundaram na prisão em flagrante por tráfico de drogas de M. S. R., (21 anos) e na apreensão em flagrante por ato infracional equiparado a tráfico de drogas da adolescente M. M. D.S., (17 anos), ambos moradores do bairro Quinta das Castanheiras.

Outra equipe, em diligência na casa de G. A. O., bairro Vila Santo Antônio, os policiais civis encontraram uma pequena porção de maconha, tendo a autora sido autuada por porte de entorpecente para consumo pessoal.

Já outros policiais em buscas na residência de N. V. A. C., onde havia fortes suspeitas de traficância, acabaram por encontrar um ar condicionado, novo, ainda na caixa, que havia sido objeto de furto há poucos dias de um comércio de Andradina.

Embora não houvesse situação flagrancial, N. V. A. C., foi autuada pelo delito de receptação e investigações prosseguirão para se identificar o autor do furto. A adolescente infratora foi encaminhada para a Fundação Casa, em Araçatuba, ao passo que M. S. R., foi recolhido ao cárcere e, submetido a audiência de custódia, teve sua prisão preventiva decretada.

Participaram da Operação de Campo 38 policiais de toda a sub-região de Andradina, com emprego de 12 viaturas.