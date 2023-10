Getam recupera motocicleta furtada, com placa de Andradina em Três Lagoas-MS

TRÊS LAGOAS/MS – No sábado (30) às 22h20, uma guarnição do GETAM do 2º Batalhão de Polícia Militar durante policiamento foi solicitada para deslocar, no bairro Jardim Aeroporto, onde segundo ligações ao 190 informaram sobre uma motocicleta aparentemente abandonada na via.

No local os militares se depararam com uma motocicleta Honda/CG 125 Titan KS, da cidade de Andradina-SP, e durante consulta nos sistemas policiais constataram que o veículo se encontrava em busca, pois havia sido furtada no dia 29, quando se encontrava estacionada no estacionamento de um shopping em Três Lagoas.

Ante o fato a motocicleta foi encaminhada até a Delegacia de Polícia para ser restituída a vítima.