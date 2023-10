Ônibus capota em rodovia em Guatapará, SP, e deixa 8 mortos, além de feridos

Acidente aconteceu na tarde deste domingo (1º) e foi causado por conta da chuva intensa que atinge a região.

GUATAPARÁ – Um ônibus capotou no fim da tarde deste domingo (1º), na Rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), em Guatapará (SP), e matou oito pessoas, além de deixar feridos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os passageiros eram de uma excursão religiosa. O veículo tinha saído de Tambaú (SP) e seguia sentido Monte Alto (SP).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi causado por conta da forte chuva que atinge a região. À EPTV, afiliada da TV Globo, a polícia informou que a água na pista pode ter feito o veículo aquaplanar e acabar capotando.

Duas equipes dos bombeiros, uma da Polícia Militar Rodoviária e dez viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local para socorro das vítimas.

O trecho é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER). Em nota enviada ao g1, o órgão informou que registrou o acidente por volta das 16h45, no km 180 da rodovia.

“O departamento lamenta o ocorrido, e as autoridades responsáveis pelo atendimento estão no local”.

Segundo o DER, há interdição no sentido leste, em Luís Antônio (SP), com tráfego fluindo em sistema “pare e siga” pelo sentido oeste, em Pradópolis (SP).

Os feridos foram encaminhados para hospitais em Sertãozinho (SP), Guatapará, Pradópolis, Jaboticabal (SP) e Ribeirão Preto (SP). Não há informações sobre o estado de saúde deles.