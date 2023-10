Homem é morto a facadas na Maruci em Araçatuba

ARAÇATUBA – Um homem de 36 anos, identificado por Wendel, foi assassinado a facadas na manhã deste domingo(1/10/23) em um terreno que fica entre as ruas Marucci e Izamar, no bairro TV, em Araçatuba, interior de São Paulo.

De acordo com a polícia, a acusada do crime é uma travesti com que a vítima mantinha um relacionamento amoroso.

Ela foi presa em flagrante após admitir o crime.

De acordo com o que foi apurado preliminarmente, o crime ocorreu por motivo passional.

A vítima teria passado a noite fora de casa e isso teria gerado uma crise de ciúmes que acabou em discussão e briga.

A travesti alegou que foi atingida no pulso por uma faca e que depois disso, conseguiu tomar a arma branca do namorado e esfaquea-lo no peito e no rosto.

A acusada entregou aos policiais a faca usada no crime.

Equipe do Samu chegou a ser acionada e constatou que a vítima já havia morrido.

O corpo de Wendel seria levado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. A acusada do crime foi levada para o plantão policial de Araçatuba onde seria autuada em flagrante por homicídio doloso (intencional).

Fonte: afacts.com.br