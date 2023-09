PM de Murutinga captura dois fugitivos da penitenciária de Mirandópolis

MURUTINGA DO SUL – Na manhã do dia 17/09 (domingo), policiais militares de Murutinga do Sul tomaram conhecimento, através dos grupos de PVS – PROGRAMA DE VIZINHANÇA SOLIDÁRIA, que dois indivíduos em atitude suspeita estavam caminhando pelas estradas rurais daquele município.

Rapidamente a equipe realizou diligências e os localizou. Em busca pessoal, encontraram uma faca com cada um, além de R$ 122,00.

Indagados, alegaram terem fugido da penitenciária P1 de Mirandópolis, onde cumpriam pena no regime semiaberto, e encontraram as facas e dinheiro na estrada.

Ambos foram conduzidos ao plantão policial de Andradina para as providências cartorárias e em seguida foram encaminhados ao sistema penitenciário.