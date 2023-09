Pedal da Primavera é aberto para ciclistas de todas as categorias

ANDRADINA – Bike clubes de Andradina e ciclistas independentes vão participar do Pedal da Primavera. O evento é aberto e gratuito está sendo promovido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Governo de Andradina, no próximo dia 23 de setembro, fazendo parte do calendário de eventos alusivos ao Dia da Árvore e Semana do Meio Ambiente.

A concentração será às 8h, no Ecoponto Urbano, localizado na rua Guiomar Soares de Andrade, na Vila Passarelli, ao lado do Bosque Municipal.

O trajeto será de 6 Km e percorrerá a estrada de Paranápolis (Vicinal Emitério Castilho Gimenez).

O objetivo da Secretaria é aproximar os grupos organizados de bike de ciclistas amadores para prática esportiva.