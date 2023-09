Andradina é bi campeã da Travessia do Rio Paraná em Panorama

PANORAMA – Um dos mais antigos eventos em águas abertas do Brasil, a Travessia do Rio Paraná, em Panorama, está em sua 56ª edição, realizada no último domingo (10).

O evento que tinha como base o Balneário Municipal Frederico Platzeck, contou com a participação de cerca 130 atletas em oito categorias. Além de nadadores da região, a competição teve convidados de Londrina e Maringá, do Paraná. A competição teve um percurso de 3 km , com largada do lado direito do rio na margem do município de Brasilândia-MS, e chegada do lado Paulista, no Balneário em Panorama.



A equipe andradinense da parceria ATC/PREFEITURA, formada por 23 valentes atletas, sob o comando técnico de Jonílcio Avelino da Silva, o ‘Professor Careca’, alcançou 15 colocações no pódio e foi a grande campeã desse ano, repetindo o feito do ano passado. Segundo o professor Careca, os atletas nadaram muito, todos estavam com muita expectativa dessa competição e se prepararam muito pra esse momento. “Estão de parabéns”.



Para o presidente do ATC, Valney Araújo, “é uma alegria imensa ver os atletas andradinenses no alto do pódio colhendo os frutos do sacrifício nos treinos, e todo investimento feito na natação vale a pena”.



Os destaques da equipe na Categoria Especial*, as três primeiras mais rápidas na Travessia foram: Ana Beatriz de Paula Rosa, 15 anos, a vice campeã com o tempo de 24’39″26 ; e Júlia Naomi Utida de Souza, 12 anos, terceira colocada com o tempo de 24’39″60.



Campeões por categoria: Mariah Teno Almeida Araújo, 10 anos (mirim); Rogério Ryu Stalberg Shirai, 11 anos (mirim); Maria Eduarda Rudalov, 13 anos (infantil); Davi Kenzo Dias da Silva, 13 anos (infantil), Guilherme Lima da Silva Moraes, 17 anos (juvenil); Pedro Luiz Germiniano da Silva, 23 anos (adulto). Vice campeões: Lara Souza Macerou, 10 anos (mirim); Pyetra dos Santos Souza, 13 anos ( infantil); Pietro Henrique P. D. Menezes, 14 anos (infantil); Ricardo Henrique da Silva Marques, 17 anos (juvenil); Viury Rodrigues Moreno, 25 anos (adulto). Terceiro colocados: Kimberly Laura Silva Peres, 09 anos (mirim); Larissa Feifareck Bertoleti, 34 anos (adulto).



Agradecimento a Prefeitura municipal pelo transporte da delegação, ao ATC, a Associação da Natação e a todos os pais que acompanharam e deram suporte aos atletas.



O próximo desafio será no dia 30 na seletiva do Troféu Kim Mollo em Presidente Prudente.

Secom/Prefeitura