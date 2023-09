Mobilidade para todos repassa cadeiras de rodas para a Saúde

ANDRADINA – Na manhã de terça-feira (12) o gabinete do prefeito de Andradina recebeu uma comitiva de membros do Rotary (Distrito-4470) liderados pelo casal Marilha e Paulo Cezar Branquinho (Governador do Distrito), para uma ação do Programa Mobilidade Para Todos do Rotary Internacional.



A comitiva teve ainda a presença do ex-governador, Luiz de Albuquerque Ferreira o “BUKA”, coordenador do programa, da presidente do Rotary Integração, Vanessa Abdo Shiomi, do presidente do Rotary Andradina, Carlos Roberto Mazotti, do vice-presidente do Rotary Urubupungá Armando Rocha, da coordenadora da Casa da Amizade, Norma Luci Rodrigues, e membros dos três clubes Andradinenses, entre eles os vereadores Eloá Pessoa e Sérgio Faustino.



Na oportunidade eles repassaram ao prefeito e à secretária de Saúde, Maristela Marinho, quatro cadeiras de rodas que serão destinadas à Secretaria de Saúde, para servir as Unidades Básicas de Saúde e duas para a Santa Casa de Andradina.



“É uma satisfação receber a visita e os préstimos dessas pessoas abnegadas sempre interessados nos assuntos de interesse da comunidade andradinense. Os rotarianos, com seu trabalho voluntário, estão sempre auxiliando a todos por uma Andradina melhor”, disse o prefeito.



As cadeiras de rodas foram doadas pela ONG americana Free Wheelchair Mission, sendo parte de uma missão coletiva para f0rnecer mobilidade a todos que precisam. Elas chegam a um custo irrisório, apenas pelo deslocamento marítimo, despesas de importação e frete até Andradina. “Para cobrir esses custos contamos com parceiros Empresários do comércio local e rotarianos”, explicou Buka.



Os clubes fizeram o compromisso de repassar mais cadeiras para saúde e assim equipar todas as UBSs de Andradina. As cadeiras também podem ser entregues para entidades da cidade e para pessoas carentes indicados pela Secretaria de Saúde e por entidades filantrópicas locais.

“As necessidades surgem à todo momento e temos que estar preparados para tentar solucionar ou pelo menos amenizar o que tiver ao nosso alcance, contanto sempre com parcerias de empresas locais e dos nossos associados que não medem esforços para que possamos continuar a fazer o bem para quem mais precisa”, finalizou Buka.



O Rotary

O Rotary Internacional reúne 1,4 milhão de associados em 46.000 clubes ao redor do mundo. É uma organização internacional que atua diretamente nas comunidades. Os associados e participantes de programas do Rotary, por meio de milhares de projetos, trabalham diariamente para melhorar a qualidade de vida em comunidades do mundo inteiro.

Secom/Prefeitura