Saúde Pública – Mais de 900 kg de carne oriundas de abate clandestino são retiradas de circulação na regional de Andradina

LAVÍNIA – Na tarde desta segunda-feira (04), médicos-veterinários da Regional de Andradina da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) foram acionados pela Polícia Militar Ambiental para atender denuncia de abate clandestino no município de Lavínia. No local, os servidores constataram cerca de 940 quilos de carne que seriam destinados a um açougue da cidade e retiraram o produto de origem animal de circulação.

De acordo com Adriano Azevedo, médico-veterinário que atua na Regional de Andradina, o proprietário do local abatia os animais e destinava para um açougue também de sua propriedade, onde vendia para a população local. “A principio o proprietário alegou que comprava carcaças de um frigorifico registrado, mas no local encontramos uma carcaça recém abatida, além de pedaços que não possuíam carimbos e que não haviam origem comprovada”, disse.

Além dos animais encontrados no momento da ação, de acordo com o proprietário, outras cinco carcaças já haviam sido encaminhadas para o comércio. “Diante disso acionamos a vigilância sanitária do município que compareceu ao açougue para lacrar a câmara fria”, acrescenta o veterinário.

A CDA informa que o Art. 10, XIV, da Lei 17.373/21 proíbe adquirir, manipular, expedir, transformar, elaborar, preparar, acondicionar, conservar ou distribuir produtos de origem animal oriundos de estabelecimento não registrado no CIPOA ou em outro sistema de inspeção. (Por Felipe Nunes)