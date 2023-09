Castilho sedia 4ª etapa do circuito de pesca e bate recorde em inscritos e tamanho de peixe

Mas o maior tucunaré do torneio, de 60,5 centímetros, foi pescado pela equipe Alemão Imports/Rabujos, de Mirandópolis, que no geral ficou em 3º lugar com média de 50,58.

Receberam troféus as 10 equipes com maior média de peixes. Como critério para pontuação não era considerado a quantidade pescada, mas sim o tamanho.

