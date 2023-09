Mulher é presa furtando celular de acompanhante dentro da Santa Casa de Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada da última sexta-feira, dia 01, a desempregada A. C. X. A., de 32 anos, acusada de furtar um aparelho de telefone celular de uma acompanhante de uma paciente internada na Santa Casa de Andradina. Encaminhada ao plantão policial, foi indiciada e depois da audiência de custódia recolhida à penitenciaria de Tupi Paulista. O celular foi devolvido à proprietária.

A prisão da acusada aconteceu pouco depois da meia noite, quando policiais militares de Andradina foram acionados para atendimento de ocorrência de furto no interior da Santa Casa de Andradina.

Em contato com a vítima, ela informou que estava na condição de acompanhante de um paciente no local quando notou a presença de uma mulher dentro de seu quarto, mexendo em seus pertences. Logo após esse fato, notou a falta de seu aparelho celular.

Ao efetuar uma ligação, ouviu o aparelho tocar em um dos quartos. A equipe policial foi ao quarto citado, localizando a autora, de 32 anos, com passagens criminais por Porte de Entorpecentes e Roubo, atualmente em liberdade condicional.

Em revista no quarto onde a acusada estava, os policiais localizaram o celular furtado escondido dentro do porta papéis do banheiro.

Ao receber voz de prisão, a autora resistiu, sendo necessário o uso de força física moderada para algema-la. Encaminhada ao plantão policial, foi autuada em flagrante e recolhida ao cárcere, à disposição da justiça. Na audiência de custódia a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, tendo ela sido encaminhada para a penitenciaria de Tupi Paulista.