Lutadores de Jiu-Jitsu amarraram, estupraram e espancaram vítimas em Campo Grande e Três Lagoas

Lutadores, um dos presos é tricampeão mundial de jiu-jitsu e ambos usavam de violência física para ameaças as vítimas.

Presos por estupro e roubo em cidades do Mato Grosso do Sul, os lutadores de Jiu-jítsu, André Pessoa e Erberth Santos, foram violentos, amarrando vítimas e as espancando nos municípios de Campo Grande e Três Lagoas, ambas em Mato Grosso do Sul.

Os atletas foram presos na quinta-feira (24), em Boituva (SP), onde confessaram os crimes de roubos e estupros contra as vítimas. Com eles ainda foram encontrados 26 celulares.

Durante coletiva na tarde de quarta-feira, 24, o Tenente Coronel Rocha do Batalhão de Choque destacou a violência usada pelos lutadores na hora de cometer os crimes.

André e Erberth agiram em duas casas de massagem em Campo Grande, onde estupraram e roubaram as vítimas.

“O primeiro caso foi na madrugada do dia 22 depois de participarem de um evento de Jiu-jítsu em Aquidauana. Eles vieram para a Capital e foram na primeira casa de massagem”, informa Rocha.

A segunda ação aconteceu também no dia 22, mas por volta das 11h em outra casa de massagem no Centro de Campo Grande.

As vítimas foram estupradas, roubadas e agredidas com socos e chutes.

“Eles seguiram para Três Lagoas onde agiram da mesma forma também em uma casa de massagem, lá foram estupradas cinco garotas de programa e roubadas”, completa.

Em um dos casos, a vítima chegou a ser amarrada pelos lutadores.

Além da faca, as vítimas informaram que um deles estava com um revólver.

Equipes do Batalhão de Choque tiveram conhecimento dos casos e em operação conjunta com a Polícia de São Paulo prendeu André e Erberth que logo confessaram os crimes.

O inquérito será feito em São Paulo, onde eles foram presos.