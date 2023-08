Dupla é presa após ser flagrada com mais de 800 mil maços de cigarros contrabandeados em rodovia de Braúna

Abordagem foi na rodovia Assis Chateaubriand e ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba (SP).

BRAÚNA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã de segunda-feira (21), dois homens flagrados em duas carretas com 825 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai durante a abordagem na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no trecho que passa pelo município de Braúna (SP). A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba (SP).

As prisões dos dois motoristas aconteceram durante a Operação Impacto, quando os policiais suspeitaram deles e abordaram os veículos na altura do quilômetro 315 da rodovia.

Ao fazer a vistoria nas carretas, foram localizadas 950 caixas de cigarros contrabandeados.

