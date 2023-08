Terminou relacionamento e levou facada do namorado

GUARARAPES – Uma jovem identificada pelas iniciais I. S. R. O., de 18 anos, ficou gravemente ferida após levar uma facada de seu namorado na noite de quarta-feira(16/8/23) no bairro Francisco Antônio Lima, em Guararapes.

Segundo o boletim de ocorrência, seu namorado, identificado como Ludmar, de 33 anos, não aceitava o término do relacionamento e em uma discussão em um dos quartos da casa, ele pegou uma faca e a golpeou no abdômen, ferindo as vísceras, perfurando seu intestino.

A jovem foi socorrida por familiares até o PS de Guararapes, mas, com a gravidade do ferimento, ela foi transferida para Santa Casa de Araçatuba, onde passou por cirurgia.

A vítima informou sobre o ocorrido, dizendo quem era o autor e os PMs foram até a casa do acusado e o prenderam em flagrante por tentativa de homicídio sendo conduzido à Central de Flagrantes de Araçatuba, permanecendo a disposição da justiça.

Fonte: afacts.com.br