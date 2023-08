Polícia Civil investiga casal suspeito de estuprar e filmar adolescente dopada em Valentim Gentil

Suspeito foi preso preventivamente na quinta-feira (10), em Valentim Gentil; crimes eram cometidos enquanto a vítima estava sob efeito de álcool e drogas.

VALENTIM GENTIL – A Polícia Civil de Valentim Gentil, no interior de São Paulo, prendeu preventivamente nesta quinta-feira (10), um homem suspeito de, junto com a mulher, estuprar uma adolescente e filmar o crime enquanto ela estava em situação de vulnerabilidade, sob o efeito de álcool e drogas.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela comarca de Votuporanga (SP), em desfavor do investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, tráfico de drogas, fornecer bebida alcoólica para adolescente, armazenamento de pornografia infantil, filmagem não autorizada de adolescente em situação de sexo e ameaça.

Segundo informações da Polícia Civil, o cumprimento do mandado de prisão é decorrente de uma investigação iniciada em dezembro do ano passado. De acordo com apuração dos policiais, suspeito e a mulher dele, também investigada, trouxeram a vítima, do interior do Sergipe, com a promessa de oferecer a ela melhores condições de vida. No entanto, ainda de acordo com a polícia, o casal fornecia a ela drogas e bebidas alcoólicas e, enquanto ela estava sob o efeito dos entorpecentes, o homem cometia o estupro enquanto o crime era filmado pela mulher dele.

A Polícia Civil contou ainda, que a vítima declarou que depois que consumia as drogas “não se lembrava de mais anda”. Ela também era ameaçada sempre que pedia para retornar ao seu Estado de origem.

A investigação contou com inúmeras provas materiais, inclusive vídeos que comprovam a versão da adolescente.

O inquérito policial foi concluído no dia 31 de junho. O Ministério Público se manifestou favorável aos mandados de prisão preventiva expedidos pelo Poder Judiciário.

A investigada não foi encontrada pelos policiais.