PM de Suzanápolis recupera camionete furtada em Belo Horizonte

SUZANÁPOLIS – Policiais Militares de Suzanápolis prenderam na tarde de quinta-feira(10/08/2023), um homem conduzindo uma camionete Toyota Hilux, na cor preta, com placa de Belo Horizonte/MG, com registro de furto no dia anterior. Conduzido ao DP local, foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, permanecendo à disposição da justiça. O veículo foi apreendido para averiguação do real proprietário.

A detenção do acusado aconteceu quando policiais militares de Suzanápolis realizavam bloqueio de trânsito quando o abordaram conduzindo a Toyota Hilux.

Após notarem excessivo nervosismo de seu condutor, aprofundaram as verificações ao citado veículo. Constataram inicialmente que a placa e o seu QR Code eram de outro veículo.

Após várias outras pesquisas, os policiais constataram que a camionete havia sido furtada na cidade de Belo Horizonte/MG no dia anterior, ou seja, dia 09/08.

Indagado, o condutor admitiu saber da procedência ilícita do veículo, que o estava levando até a cidade de Andradina, sendo então preso e conduzido ao DP local, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

Investigações da Polícia Civil deve apurar se o veículo seria entregue para algum morador de Andradina e tentar desvendar sua identidade.