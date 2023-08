Jovem de 17 anos que morre após acidente de moto em Birigui

Rayane Dias Scarso estava na garupa da moto de um jovem de 18 anos, que teria cruzado a rua Siqueira Campos com o sinal vermelho

BIRIGUI – Rayane Dias Scarso, 17 anos, não resistiu aos ferimentos sofridos na queda da garupa de uma moto no início da noite de sexta-feira (4), em Birigui (SP), e morreu ainda no final da noite, no pronto-socorro da cidade. O boletim de ocorrência comunicando o óbito foi registrado pelo pai da jovem, que esteve na delegacia pouco antes da 0h de sábado (5).

De acordo com ele, Rayane deu entrada na unidade possivelmente com traumatismo craniano, após acidente de trânsito e, por volta das 22h, a equipe médica comunicou que ela não havia resistido as lesões. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

O Hojemais Araçatuba publicou matéria na noite de sexta-feira informando sobre a colisão entre duas motos ocorrida em um cruzamento na região central da Birigui. O caso foi registrado por guardas municipais que foram acionados pouco depois das 18h.

Eles constataram que um jovem de 18 anos conduzindo Honda Titan 160, com placas de Birigui, seguia pela rua Saudades, trazendo a adolescente na garupa. No cruzamento com a rua Siqueira Campos, ele teria desrespeitado o sinal vermelho, vindo a bater na lateral de uma Honda Titan Fan, também de Birigui, conduzida por um jovem de 27 anos.

Queda

Com o impacto a adolescente foi arremessada ao asfalto e recebeu atendimento por equipe de resgate, com ferimento na região da cabeça. Ela foi levada para o pronto-socorro municipal pelos bombeiros.

O jovem que a trazia na garupa da moto procurou atendimento médico no pronto-socorro municipal por meios próprios e o condutor da outra moto não teve ferimentos. A polícia tentará encontrar imagens de câmeras de monitoramento para auxiliar na investigação do caso, que foi registrado como homicídio culposo (sem intenção) na condução de veículo.

As motos envolvidas foram liberadas após a realização de perícia. O corpo de Rayane foi velado no Memorial São Judas Tadeu e enterrado as 17h de sábado, no cemitério da Consolação, em Birigui.