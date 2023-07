Camarotes para 27ª Festa do Peão e do Pescador de Castilho já estão a venda

CASTILHO – Teve i nicio nesta terça-feira, 18, a venda de camarotes para a grande Festa do Peão de Castilho que será realizada de 08 a 12 de agosto. Junto com o rodeio também será realizada a 27ª edição da tradicional Festa do Pescador.

Os interessados em adquirir um dos camarotes do evento deverão entrar em contato diretamente pelo whats (18) 3741-9023 e falar com Flávia. O atendimento para essa finalidade será exclusivamente das 08h às 18h.

Cada camarote custa R$ 2 mil e comporta até 10 pessoas. Pagamento apenas em dinheiro ou pix na conta do Fundo Social. Em cada camarote, chamado “camarote seco” será disponibilizado um jogo de mesa com 4 cadeiras. No local haverá serviço completo de bar e banheiro privativo.

Assessoria de Comunicação