Polícia Civil captura suspeito de cometer mais de uma tentativa de estupro por Andradina

ANDRADINA – A Policia Civil capturou na manhã de terça-feira (18), o autônomo H. M. M., de 28 anos, morador em um prédio de apartamentos no centro de Andradina, suspeito de cometer pelo menos quatro tentativas de estupro por Andradina. Encaminhado para a DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, tomou ciência de mandado de prisão temporária e encaminhado à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado foi requerida à Justiça pela Polícia Civil depois que quatro casos de tentativas de estupro chegaram até a DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, que passou a investigar os casos, ouvir vítimas e testemunhas.

Dois dos casos ele mostrou os órgãos genitais para duas adolescentes e outros dois casos foram ataques a idosas, uma delas de 63 anos, as 7h do último dia 11 de julho, aniversário de Andradina. A vítima, que é cuidadora de idosos, havia acabado de sair do serviço e rumava para sua casam quando aconteceu o crime.

Diante das fortes evidências dos crimes praticados por H. M. M., a Justiça determinou sua prisão temporária para que o caso possa ser investigado a fundo e ele devidamente ouvido.

Policiais civis da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, 2º Distrito Policial (2º DP), DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes foram então nesta manhã (18), cumprir o MP e encontraram o rapaz ainda dormindo. Foi dado ciência a ele do Mandado e posteriormente encaminhado para a sede da DDM.

Depois de ouvido pela delegada titular daquela especializada, foi encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil conclui o inquérito e deve oferecer denuncia (acusar) formalmente o indivíduo por estupro tentado.

CASO EM ILHA COMPRIDA

Homem é preso por tentativa de estupro e roubo em Ilha Comprida

Uma adolescente foi vítima de uma tentativa de estupro em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, na madrugada do dia 23 de março de 2018. A jovem voltava da escola quando foi abordada pelo suspeito. O homem foi preso em flagrante após ser imobilizado por moradores que passavam pelo local.

Segundo a Polícia Militar, a vítima voltava da escola pelo bairro Balneário Britânia, quando o homem a abordou e, fazendo menção de estar armado com uma faca, a conduziu para um matagal. No local, ele exigiu que ela tirasse a roupa para que pudesse consumar o crime.

A adolescente disse aos policiais que conseguiu chamar a atenção de um motorista que passava próximo e, quando o homem parou para ver o que estava acontecendo, o suspeito roubou o motorista e fugiu correndo do local, sendo interceptado pelos moradores logo em seguida.

Com a chegada da Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante por roubo e tentativa de estupro. O suspeito foi recolhido à Cadeia Pública onde ficará à disposição da Justiça. A vítima não sofreu ferimentos e passa bem. (com informações do G1/Santos)