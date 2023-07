Governo de Castilho comemora quase 100 cirurgias realizadas no mesmo hospital que havia sido interditado 16 anos atrás

CASTILHO – Interditado na Administração 2005-2008 por fatos dolorosos que atingiram várias famílias castilhenses, o hospital, o Hospital e Maternidade “José Fortuna” completará nos próximos dias a marca de 100 cirurgias. Tudo isso só foi possível graças ao empenho da atual Gestão Municipal que aumentou o aporte financeiro ao hospital castilhense criando o programa “Opera Castilho”.

Desde a interdição via judicial após os graves e tristes fatos em 2007, já se passaram 16 anos. O centro cirúrgico passou por ampla reforma e novas adequações, mas mesmo assim permaneceu desativado.

Após inúmeras reuniões com a diretoria do hospital e com o Corpo Clínico, o prefeito Paulo Boaventura conseguiu tornar realidade o que antes eram apenas promessas. Agora sim, os castilhenses que necessitam de procedimento cirúrgico de baixa complexidade são operados dentro da sua própria cidade.

Além da recuperação e da alta hospitalar ser mais rápida, as filas já estão diminuindo gradativamente com o programa “Opera Castilho”.

“Nosso desejo é zerar essa fila. Mas ainda que seja difícil zerar devido a alta demanda, queremos no mínimo tornar esse tempo de espera o mais breve possível”, destaca o prefeito Paulo Boaventura.