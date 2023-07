Mais de 15 mil pessoas prestigiam desfile e show de aniversário

ANDRADINA – A banda de rock Biquini Cavadão decidiu fazer um dos maiores shows da “Terra do Rei do Gado”. Na arena preparada pelo Governo de Andradina na Avenida dos Três Poderes (prolongamento da Avenida Guanabara), um público de mais de 15 mil pessoas foi para ver o desfile cívico, queima de fogos e apresentações musicais, entre elas a banda Biquini Cavadão.



Quase 4 mil pessoas desfilaram sob o tema “Orgulho de Ser Andradinense”, que quebrou as barreiras entre os poderes municipais, estaduais, iniciativa privada e forças públicas como as polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Exército. Foi o mais democrático de todos os desfiles já realizados.



Como atrações musicais ainda houveram o Dj Insane Jocker e a dupla Marco Túlio e Luciano, que fecharam o evento transformando a avenida no maior “bailão sertanejo”.



“Essa foi só uma pequena mostra das coisas que temos orgulho em nossa cidade. Trabalhamos por ela e por sua gente”, disse o prefeito Mário Celso Lopes.

BIQUINI CAVADÃO

O repertório do show contou com clássicos da banda como “Vento Ventania”, “Janaína”, “Tédio”, “Zé Ninguém”, “Timidez”, “Dani”, “Chove Chuva”, além de lançamentos mais recentes. Com 38 anos de estrada o Biquini foi prestigiado por fãs de todas as gerações e correspondeu a altura prolongando a apresentação para presentear Andradina em seu aniversário de 86 anos.



Mais Eventos

15 DE JULHO

TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA (Gime)



18 de julho

ENCONTRO DE ARTISTAS ANDRADINENSES

ANDRADINA MPB / BLUES 19:30

CENTRO CULTURAL



22 DE JULHO

Espetáculo de dança LEGIONARIOS



22 DE JULHO

TORNEIO DE FUTVOLEI MISTO

Arena Beach do Castanheira

DIA 28 JULHO

FESTA DO PRODUTOR

DIA 30 DE JULHO

2° ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

Centro Cultural

Secom/Prefeitura