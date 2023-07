Mulheres furtam veículo em Ilha Solteira e são presas em Nova Canaã Paulista

NOVA CANAÃ PAULISTA – A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (dia 04), duas mulheres e um homem acusados de furto de um Fiat Uno na cidade de Ilha Solteira. Contra o homem havia ainda um mandado de prisão, cujo crime que ele responde não foi informado. Os três foram encaminhados ao DP de Jales, onde foram autuados em flagrante por Furto e recolhidos ao cárcere, à disposição da justiça.

A prisão do trio aconteceu quando policiais militares de Nova Canaã Paulista avistaram um homem e duas mulheres em atitude suspeita, logo após terem deixado um veículo Fiat Uno, na cor vermelho, estacionado atrás de um posto de combustível.

Abordados, localizaram em poder de uma das mulheres um cartão de crédito. Em pesquisas via PRODESP, os policiais constaram que havia contra o homem abordado um mandado de prisão.

Pesquisando a placa do veículo, constataram que este estava no mesmo nome do cartão encontrado em poder de uma das mulheres, com endereço em Ilha Solteira.

Foi solicitado apoio do policiamento de Ilha Solteira, que prontamente foi ao endereço registrado e entrou em contato com o proprietário do veículo e do cartão, tendo este declarado que contratou as duas mulheres para realizarem uma faxina em sua residência e estas, aproveitando que ele havia dormido, subtraíram o veículo e o cartão de crédito.

Diante da constatação do crime de furto, as duas mulheres e homem foi encaminhados à Delegacia de Polícia de Jales, onde foram indiciados e recolhidos à carceragem, à disposição da Justiça.