Casal é morto a tiros dentro de loja de motos em Araçatuba

ARAÇATUBA – Um casal de comerciantes foi morto dentro de uma loja de motos, de sua propriedade, denominada “Fernandão Motos”, localizada na esquina das ruas Bolívia e São Leopoldo, na Vila Industrial, em Araçatuba.

O duplo homicídio ocorreu por volta das 11h30 desta sexta-feira (23). O casal, identificado como Fernando e Idalina, estava trabalhando, quando dois homens pararam com uma moto e um deles entrou no estabelecimento, já atirando.

O comerciante foi atingido por vários disparos de uma pistola 9 milímetros e morreu na hora. A mulher tentou correr para o fundo da loja, mas acabou sendo atingida nas costas e braços, também falecendo no local do crime. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas ambos já estavam mortos.

Um funcionário da loja que estava no local no momento do crime não foi ferido, mas passou mal e precisou ser socorrido pelos profissionais do Samu.

O casal atuava na compra, venda, troca, consignação e financiamento de motocicletas usadas. O local está sendo preservado pela Polícia Militar até a chegada da Perícia Técnica da Polícia Civil, para colher dados que podem ajudar a elucidar o crime.

Ainda não se sabe a motivação do duplo assassinato, que será investigado pela Polícia Civil. Após assassinar o casal, o autor e seu comparsa fugiram em uma moto em direção à rua Porangaba.

Após a perícia, os corpos serão encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal), para exame necroscópico.

O trânsito está interditado na Rua Bolívia, próximo à São Leopoldo, portanto, a orientação é para que os motoristas evitem este trecho.

A Polícia tenta localizar os suspeitos. Qualquer informação sobre o seu paradeiro pode ser passada pelos telefones 190 (Policia Militar) e 197 (Polícia Civil). (por: Fábio Ishizawa)