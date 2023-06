Motorista de carreta carregada com calcário morre em acidente na Rondon

CASTILHO – O motorista Diego Garcia de Souza, 30 anos, morador na cidade de Três Lagoas/MS, morreu na madrugada deste domingo (11), ao se envolver em acidente de trânsito no Km 651 da rodovia Marechal Rondon (SP – 300), próximo do trevo da cidade de Castilho. As unidades de regaste tiveram trabalho para resgatar seu corpo das ferragens. Uma empresa funerário o encaminhou para o IML – Instituto Médico Legal de Andradina, onde passou por exames necroscópicos antes de ser liberado para a família para sepultamento. A Polícia Rodoviária registrou o acidente.

Havia informações de que o acidente teria acontecido às 3h15 da madrugada, porém, áudios divulgados próximo de 1h deste domingo já informavam do acidente, quando a vítima dirigia a carreta caçamba Volvo, na cor branca, carregada com várias toneladas de calcário pela referida rodovia, no sentido Andradina/divisa dos estados de SP/MS, quando, provavelmente tenha cochilada e saído para o lado esquerdo, caindo em um declive acentuado que leva para a canaleta escoamento de águas pluviais.

Pelas marcas dos pneus no gramado, ele pode ter se assustado nesse momento e tentou voltar para a pista, porém, devido o peso do bruto e o forte declive, a carga fez com que a carreta tomasse para o lado esquerdo, justamente o do motorista.

Com o impacto, grande parte da carga passou por cima da cabine, além de se espalhar para o outro lado da rodovia, na pista contrária (sentido interior/capital).

A cabine ficou completamente destruída e as equipes de resgate como o Corpo de Bombeiros de Andradina, da concessionária da rodovia e Brigada de Socorristas de Castilho tiveram trabalho para liberar a vítima das ferragens. Uma empresa funerária encaminhou o corpo de Diego próximo das 6h30 para o IML.

A carreta pertence à empresa Transguaçuano e os motoristas estão acostumados com essa rota, por isso a hipótese de ter sido um cochilo o que provocou o acidente com vítima fatal.

As duas pistas precisaram ser interditadas por duas vezes pelo policiamento rodoviário: a primeira delas durante a tentativa de socorro da vítima e limpeza parcial do calcário sobre o asfalto, durante boa parte da madrugada e a segunda vez no destombamento da carreta, pouco depois das 11h, provocando engarrafamento de mais de 2 KM, causando um certo transtorno para motorista que procuravam seguir para a beira dos rios ou acessar o estado do Mato Grosso do Sul.

O transtorno só foi parcialmente contornado quando o cavalo e a caçamba foram alinhados próximo da canaleta de águas pluviais e liberado para que os automóveis seguissem pelo acostamento.