Homem tem as pernas decepadas por trem durante perseguição policial em Rio Preto

Segundo a Polícia Militar, suspeito pilotava uma moto roubada; ele foi socorrido e internado no Hospital de Base

RIO PRETO – Um homem de 29 anos teve as duas pernas decepadas ao ser atropelado por um trem durante uma perseguição policial, na noite da última quarta-feira (7), no bairro Gonzaga de Campos, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito estava com uma moto Honda/ Twister de cor vermelha, que havia sido interceptada pelos policiais na avenida Ernani Pires Domingues. O homem ignorou a ordem de parada dos PMs e a perseguição foi iniciada.

Várias viaturas do 9º Batalhão de Ações Especiais (Baep) tentaram capturar o piloto, quando o homem tentou cruzar uma linha férrea e foi atingido por um trem. Ele teve parte das duas pernas decepadas.

Os policiais militares acionaram o Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Base, onde passou por cirurgia. Agora ele segue internado sob escolta policial, sem risco de morte.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito já tem passagens pelo mesmo crime.

A motocicleta teria sido roubada em Bady Bassitt, na região, e foi apreendida. O caso será investigado pela Polícia Civil.