Câmara de Castilho aprova projeto de reestruturação salarial do funcionalismo público

CASTILHO – Os vereadores aprovaram por unânimidade na manhã desta segunda-feira (12/06), o Projeto de Lei que regulamenta a reestruturação salarial de grande parte do funcionalismo público encaminhado pelo prefeito Paulo Duarte Boaventura.

O projeto contempla quase 700 servidores públicos e um total de 38 referências salariais de cargos com salários mais baixos.

O impacto total anual na folha de pagamento com o pagamento do funcionalismo será de R$ 2.120.000,00 (dois milhões, cento e vinte mil reais).

O vereador Albecyr Pedro da Silva, que também foi favorável ao projeto disse na tribuna, que depois do ex- prefeito Dr. Antônio, o Paulinho será o melhor prefeito para o funcionalismo público por ter enviado este projeto tão importante a casa de leis.

“Parabéns Paulinho pelo reconhecimento principalmente aos funcionários que ganham menos de R$ 2 mil. Sabemos que ainda dá para melhorar, mas esta reestruturação já é o primeiro passo para continuarmos avançando para os demais servidores, pois todos merecem”, destacou Albecyr.

“Quero parabenizar a Câmara pela luta em favor dos funcionários públicos. Parabéns também ao prefeito por atender as reivindicações de todos os vereadores. Vamos continuar lutando para melhorar cada dia mais para os nossos servidores, seja ele qual função for, pois é o nosso papel legislar em prol do povo e todo funcionalismo público”, frisou o presidente da Câmara Ailton Pereira.