Polícia Militar Ambiental de Castilho/SP realiza Operação Semana do Meio Ambiente

No Dia Mundial do Meio Ambiente, o 2° Pelotão de Polícia Ambiental de Castilho, em parceria com outras instituições ambientais, realizou a “Operação Semana do Meio Ambiente”. A ação teve como objetivo principal fiscalizar o transporte de madeira, combater atividades ilegais em madeireiras e reprimir o tráfico de animais silvestres na região.

Além das atividades de fiscalização, a Polícia Militar Ambiental também realizou uma ação de educação ambiental em parceria com uma escola pública local. O objetivo foi conscientizar os alunos sobre a importância da preservação ambiental, estimulando a reflexão acerca do papel de cada indivíduo na conservação dos recursos naturais e na proteção da biodiversidade.

A operação “Semana do Meio Ambiente” é mais uma iniciativa da Polícia Militar Ambiental de Castilho para reforçar seu engajamento na proteção do meio ambiente e no bem-estar da população. A conscientização e ação conjunta são fundamentais para garantir a preservação dos recursos naturais e um futuro melhor para as próximas gerações.

