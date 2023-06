Menina de 3 anos é resgatada desnutrida e pai é preso; homem diz que não a alimentava há 40 dias

DISQUE 100 – DISQUE DIREITOS HUMANOS

Número da Secretaria de Direitos Humanos recebe denúncias de forma rápida e anônima e encaminha o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente. Disque 100 de qualquer parte do Brasil. A ligação é gratuita, anônima e com atendimento 24 horas, todos os dias da semana.