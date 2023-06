PROERD realiza evento em comemoração ao aniversário de 30 anos de criação

PEREIRA BARRETO – Na manhã desta quarta-feira (07), a praia municipal de Pereira Barreto recebeu um grande evento, realizado pela Polícia Militar, através dos professores do PROERD e o poder público daquela cidade, através da Prefeitura e Secretarias de Educação, Lazer, Cultura e Turismo.

Na ocasião, houve o canto do Hino Nacional, seguido da apresentação das autoridades presentes e modalidades de policiamento existentes na Corporação.

O evento, voltado para os alunos das 5ª séries das escolas da região, notadamente àquelas assistidas pelo PROERD, foi aberto ao público e ocorreu na praia “Pôr do Sol”, em comemoração aos 30 anos de existência do programa PROERD, que neste período já formou mais de 11 milhões de alunos, e apresentou aos presentes viaturas e equipamentos das diversas modalidades de policiamento da Instituição, tais como: Corpo de Bombeiros, Drones, Policiamento Rodoviário, Canil, Força Tática, BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Policiamento, Radiopatrulhamento, Motocicletas, policiamento Ambiental, policiamento Rodoviário, além da presença do mascote do PROERD.

PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência é programa educacional brasileiro que tem como base o DARE, programa educacional americano criado pela Professora e Psicopedagoga Ruth Rich em conjunto com chefe do Departamento de Polícia da cidade de Los Angeles Daryl Gates em 1983. O programa é desenvolvido em parceria ESCOLA + POLÍCIA MILITAR + FAMÍLIA, onde professores, alunos, policiais e pais interagem, pedagogicamente, no processo ensino-aprendizagem, buscando, em trabalho extracurricular, a formatação de uma rede protetiva, que viabilize a potencialização de grupos sociais sadios, buscando a perspectiva de um amanhã digno de ser vivido.

