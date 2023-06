Homem que espancou cabeleireira em Andradina é preso em Brasilândia (MS)

BRASILÂNDIA/MS – Polícia Civil de Brasilândia (MS) prendeu na manhã desta sexta-feira (02), o homem de 30 anos, autor do espancamento da namorada, uma mulher de 43 anos em Andradina.

Após o crime ocorrido no domingo( 28), a justiça da Comarca de Andradina expediu o mandado de prisão temporária contra o autor.

Segundo consta na ocorrência policial, a vítima foi encontrada desacordada em sua casa após ser gravemente ferida com golpes na cabeça e em diversas regiões de seu corpo, possivelmente com um bloco de concreto e com golpes de faca.

Após a prisão, o autor será encaminhado para a Polícia Civil de São Paulo, onde ficará à disposição da justiça. (Fonte: Castilho News)

O CRIME

ANDRADINA/SP – A ocorrência foi registrada às 6h15 de domingo (28), na Avenida Allan Kardec, no bairro São Gabriel, em Andradina. Quando a Polícia Militar chegou, a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros estava no local para atendimento a vítima, uma mulher identificada por S. A. S., de 43 anos, que estava caída no chão no quintal da sua casa.

Os bombeiros ao prestarem socorro identificaram indícios de agressão e a vítima foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em estado grave, sendo transferida para a Santa Casa de Andradina e nesta tarde para a Santa Casa de Araçatuba com uma lesão grave na cabeça.

A polícia técnica foi acionada e populares informaram aos policiais militares que escutaram muito barulho na madrugada vindo do imóvel, possivelmente decorrente de uma briga entre a vítima S. A. S. e o seu amásio R. M. R., que fugiu do local na motocicleta da vítima, uma Honda Biz. Um Boletim de Ocorrência de tentativa de feminicídio foi registrado no plantão policial de Andradina. (Fonte: Saiba Tudo São Paulo)

CASTILHENSE ESTAVA A POUCO TEMPO EM ANDRADINA

A vítima S. A. S. reside há pouco tempo na cidade de Andradina, trabalhava como cabeleireira e tinha uma lojinha no bairro. Ela mudou-se de Castilho e estava iniciando uma nova vida em Andradina e não conseguia se livrar desse relacionamento.

Segundo informações, ela está em estado grave e a família pede orações para que a cabeleireira consiga sair com vida dessa agressão que sofreu. (Fonte: Saiba Tudo São Paulo)

FEMINICÍDIO

A lei considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. A nova legislação alterou o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) e estabeleceu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, com pena de reclusão de 15 a 30 anos.

Legalmente, a tentativa de homicídio é enquadrada como a ação de tentar contra a vida de uma outra pessoa, seja por meio de agressão ou qualquer outro modo operante que possa colocar em risco a sua integridade física mas não apenas isso, é preciso ser constatada a intenção de matar. (Fonte: Saiba Tudo São Paulo)

MOTO DA VITIMA LOCALIZADA

CASTILHO/SP – Na noite de quarta-feira (31/05), por volta das 22h40, policiais militares de Castilho, em patrulhamento pelo bairro Laranjeiras, avistaram, oculta em um matagal, uma motocicleta Honda Biz, com a chave na ignição e um capacete no Guidon. No compartimento “baú” da motocicleta havia alguns objetos tais como um aparelho celular e um relógio.

Prontamente realizaram pesquisas via PRODESP, constatando que o veículo havia sido furtado por Andradina no dia 28.

Em contato com a proprietária, esta declarou que foi vítima de violência doméstica pelo município de Andradina e que, na ocasião, seu namorado, após lhe agredir, fugiu do local levando a motocicleta.

A motocicleta foi entregue à genitora da proprietária, que reconheceu o celular e relógio como sendo de sua filha, sendo ela orientada quanto ao registro dos fatos na Delegacia de Polícia Civil. (Fonte: PMESP)