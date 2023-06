Polícia indicia dois suspeitos pela morte e ocultação de cadáver do ator Jeff Machado

Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) indiciou Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga, na segunda-feira (29). O caso foi encaminhado ao Ministério Público.

RIO – A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) indiciou, na segunda-feira (29), dois suspeitos pela morte e ocultação do cadáver do ator Jeff Machado, encontrado amarrado e enterrado dentro de um baú em uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, em 22 de maio. Ambos vão responder por homicídio triplamente qualificado.

Os dois indiciados são:

. Bruno de Souza Rodrigues, que era já considerado suspeito no caso e, segundo a família de Jeff, estava com os cartões bancários e as chaves do carro e da casa do artista. Também foi Bruno quem registrou, inicialmente, o desaparecimento do ator, de quem era amigo.

. Jeander Vinicius da Silva Braga, de 29 anos, que ainda não tinha sido apontado como suspeito e, segundo as investigações, tinha uma relação próxima com a vítima. Ainda de acordo com a polícia, ele confessou a ocultação de cadáver. No entanto, foi indiciado também por participação no homicídio.

A defesa de Bruno diz que aguarda o avanço das investigações “com serenidade”. Até a última atualização desta reportagem, o g1 não havia conseguido contato com a defesa de Jeander.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público.

Uma das linhas da investigação diz que o Jeff Machado teria sido enganado com a promessa de entrar em uma novela. Bruno de Souza Rodrigues trabalhou na Globo até 2018, quando foi demitido pela empresa. Em nota, a TV Globo informou que forneceu no domingo (28) à polícia os detalhes do desligamento.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros, no Rio, fez um cruzamento de informações que indicam que Jeff Machado, de 44 anos, morreu no fim de janeiro (leia mais abaixo nesta reportagem).

Essa é a data apontada pela mãe do ator, Maria das Dores Machado, para o fim da comunicação direta com ele e o início da troca de mensagens só por texto no WhatsApp.

Ator teria morrido no fim de janeiro

Amigo do ator, o veterinário André Meirelles contou que falou com a vítima no dia 22 de janeiro, por conta de seu aniversário, que Jeff o teria parabenizado.

Depois, quando os cachorros do artista foram encontrados em bairros da Zona Oeste, André teria sido acionado via WhatsApp, supostamente por Jeff, para ajudar a acolher os animais.

Fonte: G1/Rio de Janeiro