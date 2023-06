Andradina recebe parecer favorável para se tornar um Município de Interesse Turístico

A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo emitiu um parecer favorável pela aprovação de um projeto de Lei do Deputado Itamar Borges para que Andradina seja classificado como Município de Interesse Turístico.

A informação foi passada no Gabinete do Prefeito Mário Celso Lopes, durante visita do Assessor Técnico de Gabinete da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo Vanilson Fickert Graziosi, que acompanhado do vereador Hugo Zamboni e do Assessor Parlamentar Cleison Oliveira. Também participaram do encontro o Secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa, Norival Nunes, de Governo Ernesto Júnior, além do corpo técnico do Governo de Andradina.

“Vemos toda essa motivação do vereador Zamboni e do Deputado Itamar e estamos presenciando Andradina chegar perto do MIT, que é um passo para se tornar uma Estância Turística, e entrar de vez neste novo universo do desenvolvimento da indústria do turismo”, disse o prefeito, lembrando que Andradina já foi decretada como Distrito Turístico no ano passado.

Pesquisa e Aprovação

Segundo o documento, o município de Andradina pertence à Região Turística “Pantanal Paulista Vivo” e destacou-se no cenário turístico atual com a implantação de um grande parque aquático no município e, por esse motivo, o Grupo de Análise dos Municípios Turísticos – GAMT, Identificou-se vocação interessante para o Turismo de Sol e Praia, tendo em vista o novo parque aquático implantado (com futuras expansões), além do Turismo Cultural, Turismo Religioso.

O GAMT realizou uma pesquisa de demanda turística onde foi levantado que 57,15% dos turistas que vem a cidade são oriundos de até 100 km do destino; 43,5% tem como motivação o contato com a Natureza, 64% permanecem de 1 a 3 dias, sendo que 60,6% utilizam a hotelaria local.

Foram apresentados 74 (setenta e quatro) meios de alimentação, destacando 40 com melhores estruturas e capacidade de mais de 2.600 pessoas sentadas. Em todos os quesitos a capacidade e qualidade foram consideradas favoráveis.

O que é um MIT?

Para que seja considerado de Interesse Turístico, a cidade deve ter atrativos turísticos, serviço médico emergencial, de hospedagem, de alimentação, informações turísticas e abastecimento de água potável e esgoto.

A classificação garante a cada cidade o recebimento de cerca de 650 mil reais por ano.

Noventa e sete cidades já haviam sido classificadas como MITs: Agudos, Altinópolis, Apiaí, Araraquara, Araras, Areias, Barbosa, Barretos, Bofete, Boituva, Brodowski, Buritama, Cabreúva, Cachoeira Paulista, Campina do Monte Alegre, Cardoso, Cesário Lange, Cruzeiro, Cubatão, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Fernandópolis, Guararema, Iacanga, Igaratá, Iporanga, Itaoca, Itapira, Itápolis, Itapuí, Itapura, Itararé, Itatiba, Itupeva, Ituverava, Jacareí, Jacupiranga, Jales, Jaú, Jundiaí, Laranjal Paulista, Lençóis Paulista, Limeira, Lins, Mairiporã, Martinópolis, Mendonça, Miguelópolis, Mineiros de Tietê, Miracatu, Mira Estrela, Mogi das Cruzes, Monte Alto, Monteiro Lobato, Nazaré Paulista, Novo Horizonte, Orlândia, Ouroeste, Panorama, Paraibuna, Pardinho, Patrocínio Paulista, Paulo de Faria, Pedreira, Pedrinhas Paulista, Piedade, Piracaia, Piratininga, Queluz, Rancharia, Registro, Ribeirão Grande, Rifaina, Riolândia, Rosana, Rubineia, Sabino, Sales, Santa Branca, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Isabel, Santo Antonio da Alegria, Santo Expedito, São José do Rio Pardo, São Miguel Arcanjo, São Simão, Sertãozinho, Sete Barras, Sud Menucci, Tabatinga, Tambaú, Tapiraí, Tatuí, Torrinha, Ubarana, Uchôa e Votuporanga.

Secom/Prefeitura