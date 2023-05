Grave acidente entre ônibus escolar e caminhão canavieiro no Timboré

ANDRADINA – A Polícia Militar registrou na noite de domingo (28), um grave acidente de trânsito na estrada vicinal José Rodrigues Celestino, altura do Km 4, vicinal que dá acesso ao bairro Timboré/Porto de Areia, envolvendo um ônibus escolar e um caminhão 3/4, que dá assistência para a frota canavieira. O motorista do ônibus, de 64 anos, foi socorrido com fraturas nas duas pernas, contusões e escoriações pelo corpo. Não corre risco de morte.

A esposa dele estava junto, porém, sofreu apenas escoriações leves e contusões, mesmo assim os dois foram socorridos pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, tendo ela sido atendida, medicada e liberada. Já o motorista Luis Carlos Messias, de 64 anos, há mais de 20 anos trabalhando na Prefeitura de Castilho, permaneceu internado e aguardando vaga para ser transferido para a Santa Casa de Andradina, e ser submetido à cirurgia para correção da fraturas.

Tanto o ônibus, como o caminhão ficaram bastante destruídos após o acidente.

O motorista de 64 anos estava consciente durante o socorro e informou que seguia normalmente para sua casa em um sitio localizado a 2 Km do rio Tietê, no bairro Timboré, como faz normalmente todo final de expediente e ao chegar em um local onde há uma bifurcação na estrada, foi surprendido pelo caminhão efetuando manobra de ré, sem sinalização e sem pisca alerta ligado. A mulher confirmou sua versão.

Sem tempo para frear, ele bateu violentamente contra a traseira do caminhão, ficando com as pernas presas as ferragens. Os bombeiros tiveram que usar ferramentas especiais para liberar as pernas da vítima, momento em que foram constatas as fraturas em ambas.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e registrou boletim de ocorrência.