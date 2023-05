Condutor de Kombi morre e 3 pessoas ficam feridas em colisão na Elyeser

Empresário do ramo de jardinagem, Ricardo Wagner Benez seguia com a perua para Jales e veículo foi atingido por uma Fiat Toro.

ARAÇATUBA – O empresário Ricardo Wagner Benez, 50 anos, morreu após a perua VW Kombi que ele conduzia ser atingida por uma picape Fiat Toro na manhã desta segunda-feira (29), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. O Hojemais Araçatuba havia publicado matéria comunicando a interdição parcial da rodovia em função da colisão.

No início da tarde a reportagem esteve no local e acompanhou a perícia, realizada pelo Instituto de Criminalística. O que foi apurado com os policiais militares rodoviários que a Kombi conduzida por Benez seguia sentido Santo Antônio do Aracanguá.

Na altura do quilômetro 52,7 o veículo teve a parte esquerda dianteira atingida pela picape, que seguia no sentido oposto. Ela era conduzida por um homem de 74 anos, morador em Araçatuba. A colisão aconteceu em um trecho que tem faixa dupla para quem trafega sentido Araçatuba.

Fechado

O condutor da picape disse à polícia que seguia pela segunda faixa e que logo à frente havia um caminhão basculante, carregado com areia. De acordo com ele, esse caminhão foi para a faixa da direita, destinada a veículos pesados, mas de repente teria retornado para a outra faixa, obrigando-o a invadir a mão de direção contrária, provocando a colisão com a Kombi.

Com o impacto, a roda dianteira esquerda da Fiat Toro foi arrancada, junto com demais peças que ficaram espalhadas por diversos metros no asfalto. A picape foi parar além do acostamento, em meio à vegetação.

A Perua também teve a roda dianteira esquerda arrancada e tombou no acostamento da via. Segundo a polícia, o empresário chegou a ser socorrido com vida e levado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Jardinagem

Ainda no local a reportagem falou com uma pessoa que informou que o irmão dela trabalha na empresa Multi Jardim, que tem sede no bairro São Joaquim e é de propriedade de Benez. De acordo com ele, o empresário seguia para Jales a trabalho quando ocorreu a colisão. “Era para o meu irmão fazer essa viagem, mas na última hora o patrão disse que iria”, comentou.

Após a conclusão da perícia a picape foi recolhida por equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que teve bastante trabalho, já que ela ficou bastante danificada. Após deixá-la na Base da Polícia Militar Rodoviária, a equipe retornaria para fazer o recolhimento da Kombi, que teve o teto cortado pelos bombeiros para poder resgatar o condutor, que havia ficado preso às ferragens.

Feridos

Na picape, além do condutor, havia duas mulheres, uma de 59 e outra de 33 anos. Os três foram levados para atendimento médico e até a publicação dessa reportagem ainda não havia informações sobre o estado de saúde deles.

O corpo de Benez foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico antes de ser liberado para velório e enterro.